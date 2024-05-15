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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

РФПИ и OncoGenerix договорились о партнерстве в выпуске вакцин Центра Гамалеи в Китае

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций и китайская фармацевтическая компания OncoGenerix договорились о партнерстве с целью трансфера технологий и производства в Китае ряда вакцин, разработанных Центром им. Гамалеи, сообщили в фонде.

"РФПИ объявляет о партнерстве с китайской компанией OncoGenerix, которая обладает крупнейшими в стране производственными мощностями для выпуска инъекционных лекарственных препаратов, с целью осуществления трансфера технологий и производства в Китае ряда вакцин, разработанных НИЦЭМ им.Н.Ф. Гамалеи", - говорится в сообщении пресс-службы РФПИ, распространенном в среду.

Соответствующее объявление состоялось в преддверии государственного визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

OncoGenerix предлагает полностью интегрированный набор услуг по контрактному производству препаратов, включая технический трансфер, разработку процессов, масштабирование, валидацию оборудования и процессов, составление рецептур, фасовку, лиофилизацию, проверку, маркировку и упаковку в соответствии с самыми высокими стандартами индустрии.

Согласно достигнутым договоренностям, Центр им. Гамалеи получит возможность для открытия центра исследований и разработок в Китае, который позволит разработчикам на месте осуществлять адаптацию препаратов и дополнительные исследования.

В РФПИ заявили, что портфель выпускаемых препаратов будет определен по итогам анализа наиболее востребованных направлений терапии. При необходимости к процессу производства и поставок вакцин могут быть привлечены другие партнеры на китайском рынке.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вакцины против коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт", разработанные НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, спасли миллионы жизней по всему миру в период пандемии. Препараты выдержали конкуренцию с гигантами фарминдустрии и при этом не продемонстрировали серьезных нежелательных явлений, завоевали доверие специалистов и обычных людей.

"Партнерство РФПИ и OncoGenerix открывает возможность для вывода на китайский рынок и других разработок Центра Гамалеи, которые уже зарекомендовали себя в России и обладают значимым экспортным потенциалом", - сказал Дмитриев, чьи слова приведены в сообщении РФПИ.

РФПИ Центр Гамалеи OncoGenerix Китай
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