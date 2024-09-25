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Театр-сцена "Мельников" представит спектакль "Иван Васильевич меняет профессию"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Театр-сцена "Мельников" в новом сезоне запланировал премьеры спектакля по пьесе Михаила Булгакова "Иван Васильевич меняет профессию", мюзикла "Свинарка и пастух" и музыкального спектакля "Летучая мышь", рассказал на пресс-конференции художественный руководитель театра Константин Богомолов.

"Я лично сам репетирую сейчас с артистами театра, с Дмитрием Бозиным, с Екатериной Карпушиной, с Олегом Николаевичем Исаевым и другими актерами "Заговор чувств" Олеша. Прекрасная пьеса, безумно интересная, до конца этого года календарного она увидит свет, будет премьера", - сказал он.

В конце ноября-начале декабря режиссер Александр Пронькин выпустит премьеру спектакля "Иван Васильевич меняет профессию" по одноименной пьесе Михаила Булгакова. Режиссер Елизавета Дороничева начнет работу над спектаклем по пьесе Максима Горького "Дети солнца".

Кроме того, режиссер Кирилл Вытоптов поставит мюзикл "Свинарка и пастух", а режиссер Айдар Запаров представит музыкальный спектакль "Летучая мышь". К маю режиссер Антон Оконешников представит спектакль "А зори здесь тихие".

Также в планах театра постановка "Отелло" Уильяма Шекспира режиссером Арсением Мещеряковым, премьера запланирована на лето.

Сам Богомолов также приступит к репетиции постановки "Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана.

Для молодой и детской аудитории в театре планируют премьеры спектаклей по сказкам Павла Бажова "Хозяйка медной горы" и сказке Джанни Родари "Чиполлино".

Константин Богомолов Театр-сцена Мельников
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