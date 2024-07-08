Театр Романа Виктюка переименован в "Театр - Сцена "Мельников"

Часть спектаклей уйдет из репертуара театра

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Театр Романа Виктюка переименован в "Театр - Сцена "Мельников", в честь своего создателя, архитектора-конструктивиста Константина Мельникова, также театр откажется от части спектаклей.

"Театр Романа Виктюка меняет название. Отныне это пространство официально именуется "Театр - Сцена "Мельников", – в честь его создателя, великого русского архитектора-конструктивиста Константина Мельникова", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале театра.

В театре отметили, что Мельников стоит в ряду выдающихся художников русского и советского авангарда, а построенное им здание – часть мирового архитектурного наследия и несомненное произведение искусства.

"Отсюда принципиальное решение нового художественного руководства: вернуть этому шедевру имя его создателя", - добавили в сообщении.

При этом, в театре отметили, что будут оберегать работы Романа Виктюка, которые "не теряют эстетической энергии".

"Одновременно ряд спектаклей уйдут из репертуара. Одни – навсегда, другие – для того, чтобы вернуться через время, пройдя через этап репетиций, направленных на сохранение их высокого художественного качества. Расставание со спектаклями, как и с прошлым, – всегда болезненно. И мы отлично осознаем это, но полагаем принимаемые решения единственно верными", - добавили в театре.

Кроме того, предлагается сохранить на сайте раздел о творчестве Виктюка и о его спектаклях: "мы будем поддерживать память о режиссере, организуя юбилейные мероприятия и лекции. Мы вышли с инициативой открыть на здании театра памятную доску".

В июне новым художественным руководителем театра стал Константин Богомолов.

Театральный режиссер Виктюк скончался 17 ноября 2020 года на 85-м году жизни. В 1991 году открылся Театр Романа Виктюка, первой постановкой стал спектакль "М. Баттерфляй".