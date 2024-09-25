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Богомолов пообещал сохранить автономию театра на Бронной и театра-сцены "Мельников"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Театр на Бронной и театр-сцена "Мельников" сохранят свою автономию, они останутся двумя разными театрами, с разными репертуарами и командами, заявил на пресс-конференции художественный руководитель обоих театров Константин Богомолов.

"Автономия сохранится. И у меня нет никакого желания превращать театр-сцену "Мельников" в какой-то филиал театра на Бронной. Наоборот, я считаю крайне важным, чтобы эти два театра, несмотря на вроде бы единство менеджерской команды в виде директора и художественного руководителя, чтобы эти два театра оказывались в зоне конкуренции", - сказал он.

Он выразил надежду на то, что "со временем театр-сцена "Мельников" будет отъедать аудиторию театра на Бронной, театр на Бронной будет сопротивляться и соответственно каким-то образом повышать качество своей продукции, пытаясь конкурировать с более молодым, энергичным, наглым соперником".

"Это два разных театра, два разных пространства с двумя разными репертуарами, с двумя командами", - добавил он, уточнив, что "неизбежна ситуация, когда актеры, многие актеры театра-сцены "Мельников" окажутся на сцене театра на Бронной (...) точно также как актеры театра на Бронной внезапно обнаружатся на сцене театра-сцены "Мельников".

Богомолов отметил, что театры сейчас помогают друг другу, "и я надеюсь, что это партнерство продолжится, и эта дружба продолжится, и у нас не будет никаких проблем и никаких внутренних конфликтов".

Также художественный руководитель театров представил обновленный логотип и сайт театра-сцены "Мельников", отметив, что на сайте сохранится раздел, посвященный режиссеру Роману Виктюку, который возглавлял театр до своей смерти.

В начале июля стало известно, что Театр Романа Виктюка переименован в "Театр - Сцена "Мельников", в честь создателя занимаемого им здания, архитектора-конструктивиста Константина Мельникова. Решение о смене названия было принято после назначения новым художественным руководителем театра Богомолова.

Константин Мельников Роман Виктюк Константин Богомолов
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