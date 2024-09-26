Театральная премия "Золотая маска" претерпит изменения

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Театральная премия "Золотая маска" претерпит ряд изменений, в частности, возможен переход к оценке спектакля целиком и отказ от частных номинаций; предлагается вручать "маску" театру, а не режиссеру, а также изменить составы жюри и экспертных советов.

"Начало всем переменам, которые будут в "Золотой маске" уже положено, мы провели большую подготовительную работу. Сейчас результаты этой работы будут обсуждаться с театральным сообществом на конференции. После обсуждения (...) все предложения будут направлены в центральный аппарат СТД (Союз театральных деятелей - ИФ), там все будет отсмотрено и все предложения будут (...) обсуждены на секретариате СТД", - сказал президент премии, председатель СТД Владимир Машков журналистам по итогам конференции.

Окончательные решения об изменениях "Маски" могут быть обнародованы в ноябре. В начале все нововведения будут обсуждены с театральным сообществом. В частности, планируется решить судьбу количества номинаций, будут ли сохранены частные номинации премии или же спектакль будет оцениваться целиком.

Как отметил на конференции "Пути и перспективы развития премии и фестиваля "Золотая маска" вице-президент премии, директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, после завершения прошлой премии были собраны предложения и мнения от театрального сообщества по поводу премии и фестиваля. Всего было подготовлено 50 наработок.

"Когда мы собрали все предложения уважаемых экспертов, членов жюри, руководителей российских театров, мы первое что заключили и сделали вывод, что кажется неправильным (...), что у нас одна "маск"а за лучший спектакль в каждом конкурсе. Нам кажется неправильным совершенно наличие такого большого количества частных номинаций, а тем не менее в тех предложениях, которые мы получили, которые мы обсуждали, есть предложения внести еще одну частную номинацию и в драму, и в музыкальный театр и тому подобное", - сказал Крок.

Он добавил, что необходимо сделать так, чтобы "маску" получал театр, а не отдельно режиссёр, получивший ее за спектакль. "Ведь мы знаем, как часто происходит - получает режиссёр, который поставил в региональном театре, и эта "маска" уезжает к нему, и у театра не остается ничего. Поэтому, в нашей дискуссии мы пришли к тому, что нужно все-таки изменить сегодняшнюю структуру получения "Золотых масок". Нужно выровнять наше с вами культурное театральное поле по всей стране", - сказал Крок.

"Наши предложения направлены на то, чтобы выровнять культурный театральный слой в стране, уровнять региональные и столичные театры, сделать так, чтобы каждый региональный театр знал и понимал, что в этом сезоне у нас тоже есть лучший спектакль в той или иной номинации и мы имеем полные шансы и право, получили или получим эту "Золотую маску", - добавил Крок.

По его мнению, необходимо внести изменения в состав жюри и экспертные советов, "чтобы не было так, что представители жюри у нас только из одной театральной профессии - театральные критики".

"Нам кажется это совершенно неправильным. Должны и в экспертном совете представлены все театральные специальности, те люди, кто занимается премией, и состав жюри должен быть представлен всеми профессиями, из чего складывается наше дело", - сказал Крок.

Премия "Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Президентом премии и фестиваля "Золотая маска" был Игорь Костолевский. В конце августа 2023 года СТД принял решение о создании своей премии и фестиваля "Золотая маска", выйдя из состава участников существующей организации. Президентом национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска" стал Владимир Машков.