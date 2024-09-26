Поиск

Театральная премия "Золотая маска" претерпит изменения

Театральная премия "Золотая маска" претерпит изменения
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Театральная премия "Золотая маска" претерпит ряд изменений, в частности, возможен переход к оценке спектакля целиком и отказ от частных номинаций; предлагается вручать "маску" театру, а не режиссеру, а также изменить составы жюри и экспертных советов.

"Начало всем переменам, которые будут в "Золотой маске" уже положено, мы провели большую подготовительную работу. Сейчас результаты этой работы будут обсуждаться с театральным сообществом на конференции. После обсуждения (...) все предложения будут направлены в центральный аппарат СТД (Союз театральных деятелей - ИФ), там все будет отсмотрено и все предложения будут (...) обсуждены на секретариате СТД", - сказал президент премии, председатель СТД Владимир Машков журналистам по итогам конференции.

Окончательные решения об изменениях "Маски" могут быть обнародованы в ноябре. В начале все нововведения будут обсуждены с театральным сообществом. В частности, планируется решить судьбу количества номинаций, будут ли сохранены частные номинации премии или же спектакль будет оцениваться целиком.

КультураВ Москве вручили премию "Золотая маска"Читать подробнее

Как отметил на конференции "Пути и перспективы развития премии и фестиваля "Золотая маска" вице-президент премии, директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, после завершения прошлой премии были собраны предложения и мнения от театрального сообщества по поводу премии и фестиваля. Всего было подготовлено 50 наработок.

"Когда мы собрали все предложения уважаемых экспертов, членов жюри, руководителей российских театров, мы первое что заключили и сделали вывод, что кажется неправильным (...), что у нас одна "маск"а за лучший спектакль в каждом конкурсе. Нам кажется неправильным совершенно наличие такого большого количества частных номинаций, а тем не менее в тех предложениях, которые мы получили, которые мы обсуждали, есть предложения внести еще одну частную номинацию и в драму, и в музыкальный театр и тому подобное", - сказал Крок.

Он добавил, что необходимо сделать так, чтобы "маску" получал театр, а не отдельно режиссёр, получивший ее за спектакль. "Ведь мы знаем, как часто происходит - получает режиссёр, который поставил в региональном театре, и эта "маска" уезжает к нему, и у театра не остается ничего. Поэтому, в нашей дискуссии мы пришли к тому, что нужно все-таки изменить сегодняшнюю структуру получения "Золотых масок". Нужно выровнять наше с вами культурное театральное поле по всей стране", - сказал Крок.

"Наши предложения направлены на то, чтобы выровнять культурный театральный слой в стране, уровнять региональные и столичные театры, сделать так, чтобы каждый региональный театр знал и понимал, что в этом сезоне у нас тоже есть лучший спектакль в той или иной номинации и мы имеем полные шансы и право, получили или получим эту "Золотую маску", - добавил Крок.

По его мнению, необходимо внести изменения в состав жюри и экспертные советов, "чтобы не было так, что представители жюри у нас только из одной театральной профессии - театральные критики".

"Нам кажется это совершенно неправильным. Должны и в экспертном совете представлены все театральные специальности, те люди, кто занимается премией, и состав жюри должен быть представлен всеми профессиями, из чего складывается наше дело", - сказал Крок.

Премия "Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Президентом премии и фестиваля "Золотая маска" был Игорь Костолевский. В конце августа 2023 года СТД принял решение о создании своей премии и фестиваля "Золотая маска", выйдя из состава участников существующей организации. Президентом национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска" стал Владимир Машков.

Золотая Маска Владимир Машков театр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Умершие знаменитости

Умер актер Роман Мадянов

Умер актер Роман Мадянов

Московский международный кинофестиваль пройдет с 17 по 24 апреля

Московский международный кинофестиваль пройдет с 17 по 24 апреля

"Сегун" стал обладателем "Эмми" как лучший драматический сериал

"Сегун" стал обладателем "Эмми" как лучший драматический сериал

Кассовые сборы кинотеатров в РФ летом на треть превысили показатель 2023 года

Кассовые сборы кинотеатров в РФ летом на треть превысили показатель 2023 года

Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Рыжий"

"Битлджус Битлджус" заработал $110 млн в дебютные выходные в США и Канаде

"Битлджус Битлджус" заработал $110 млн в дебютные выходные в США и Канаде

Фильм Педро Альмодовара стал обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля

Фильм Педро Альмодовара стал обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля

Похороны Алена Делона проходят во Франции

Похороны Алена Делона проходят во Франции

Швыдкой считает, что в ближайшее время никаких решений по "скифскому золоту" ждать не стоит

Швыдкой считает, что в ближайшее время никаких решений по "скифскому золоту" ждать не стоит
Умершие знаменитости

Умер Ален Делон

Умер Ален Делон
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });