"Дюна: Часть вторая" и "Субстанция" номинированы на премию "Золотой глобус"

Фото: Emma McIntyre/Getty Images for Hollywood Foreign Press Association)

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Фильмы "Дюна: Часть вторая" Дени Вильнева, "Бруталист" режиссера Брэди Корбета и "Конклав" Эдварда Бергера стали номинантами в категории "Лучший драматический фильм" американской премии "Золотой глобус", список номинантов был объявлен в понедельник.

В данной категории также представлены картины фильмы "Совершенный незнакомец" Джеймса Мэнголда, "Никелевые мальчики" Рамелла Росса и "5 сентября" Тима Фельбаума.

Претендентами на награду в номинации "Лучший комедийный фильм" стали картины "Анора" Шона Бейкери, "Претенденты" Лука Гуаданьино, "Эмилия Перез" Жака Одиара, "Настоящая боль" Джесси Айзенберга, "Субстанция" Корали Фаржеа и "Злая: Сказка о ведьме Запада" Джона Чу.

На "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" претендуют Жак Одиар, Шон Бейкер, Едвард Бергер, Брэди Корбет, Корали Фаржеа и Паял Каладия за фильм "Всё, что нам кажется светом".

В номинации "Лучший драматический актер" представлены Эдриан Броуди за фильм "Бруталист", Тимоти Шаламе "Совершенный незнакомец", Дэниел Крейг за фильм "Квир", Колман Доминго за фильм "Синг-Синг", Рэйф Файнс за "Конклав" и Себастьян Стэн за "Ученика".

За награду в аналогичной женской номинации поборются Памела Андерсон за фильм "Последняя танцовщица", Анджелина Джоли за фильм "Мария", Николь Кидман за фильм "Малышка", Тильда Суинтон за фильм "Комната по соседству", Фернанда Торрес "Я все еще здесь" и Кейт Уинслет за фильм "Ли".

На звание лучший актер в мюзикле/комедии претендуют Джесси Айзенберг за фильм "Настоящая боль", Хью Грант за фильм "Еретик", Габриэль ЛаБелль за "Субботний вечер", Джесси Племонс за фильм "Виды доброты", Глен Пауэлл "Я не киллер" и Себастьян Стэн "Другой человек".

Лучшей комедийной актрисой может стать Эми Адамс за фильм "Ночная сучка", Синтия Эриво за работу в фильме "Злая: Сказка о ведьме Запада", Карла София Гаскон за "Эмилия Перес", Майки Мэдисон за "Анору", Деми Мур за "Субстанцию" и Зендая за работу в фильме "Другой человек".

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

82-я церемония вручения наград пройдет 5 января.