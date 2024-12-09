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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 16:17

Актер Юрий Борисов стал номинантом на премию "Золотой глобус"

Актер Юрий Борисов стал номинантом на премию "Золотой глобус"
Актер Юрий Борисов
Фото: Nina Westervelt/WWD via Getty Images

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Российский актер Юрий Борисов стал номинантом на американскую премию "Золотой глобус" за роль в фильме "Анора" американского режиссёра Шона Бейкери.

Борисов стал претендентом на награду в категории "Лучшая роль второго плана". Список номинантов был объявлен в понедельник.

Конкуренцию Борисову составят Киран Калкин за фильм "Настоящая боль", Эдвард Нортон за фильм "Совершенный незнакомец", Гай Пирс за фильм "Бруталист", Джереми Стронг за фильм "Ученик" и Дензел Вашингтон, "Гладиатор 2".

Ранее картина Бейкери была удостоена Золотой пальмовой ветви, главной награды, 77-го Каннского кинофестиваля. Действие фильма-победителя происходит в Бруклине, главная героиня - молодая секс-работница, на которой женится сын русского олигарха. Родители жениха, узнав о случившемся, приезжают в Нью-Йорк, чтобы во всём разобраться и аннулировать брак.

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

Золотой глобус Голливуд Юрий Борисов
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