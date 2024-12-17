Музейный квартал Пушкинского музея планируют достроить до 2030 года

Большая часть коллекции главного здания переедет в новые помещения

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Первое здание музейного квартала Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина планируется открыть осенью 2026 года, до 2030 года строительство музейного квартала должно быть завершено, и только после этого главное здание музея будет закрыто на ремонт, сообщила директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева.

"В конце следующего года нам начнут сдавать первые здания, это будет здание депозитарно-реставрационного комплекса, которое мы начнем потихонечку осваивать. И тогда уже осенью 2026 года мы его откроем для публики выставкой. (...) До 2030 года должно быть все построено", - сказала Лихачева на пресс-конференции во вторник.

Она уточнила, что после того, как будут сданы все здания музейного квартала, главное здание музея закроется на ремонт и реставрацию. Вся коллекция музея будет представлена в новых зданиях, в новых залах. Отвечая на вопрос о необходимости ремонта главного здания, Лихачева отметила, что последние масштабные работы проводились около 70 лет назад. "В конце 50-х годов здание было закрыто и был сделан большой гардероб для посетителей, были поставлены кассы. Это было последнее крепкое вмешательство в эту архитектуру. Без ремонта нельзя, это невозможно. (...) Не говоря уже о том, что хотелось бы лифты уже внедрить по первоначальному плану архитектора и Цветаева (Иван Цветаев, основатель открытого в 1912 году музея - ИФ). Цветаев просто деньги на них не нашел, а шахты есть", - добавила она.

После открытия музейного квартала главное здание музея изменится. "Мы должны понимать, что с открытием нового здания тот музей, который вы знаете, ГМИИ им. Пушкина, который существует последние 50 лет, (...) снова изменится, уже в четвертый раз в своей жизни. Большая часть коллекции, особенно живописная коллекция, уедет из этого здания, сюда, скорее всего, заедет археология, мы сейчас выясняем, что конкретно", - добавила Лихачева.

При этом она отметила, что конкретной концепции того, как будет выглядеть новый музей, пока нет. "То, что тот музей, к которому вы привыкли, перестанет существовать, появится на его месте другой принципиально музей, - это абсолютный факт. Но какой это будет музей - надо придумать", - сказала Лихачева.

Ранее ожидалось, что депозитарий Пушкинского музея откроется в 2023 году, после чего в него переедут экспонаты из Главного здания музея и галерея закроется на реставрацию. Полное завершение реконструкции было намечено на 2027 год.

При этом бывший директор музея Марина Лошак в 2021 году отмечала, что рост цен на строительные материалы и пандемия коронавируса могут повлиять на сроки строительства музейного квартала.

Работы по реконструкции Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина и преобразованию его в музейный городок начались в 2012 году. В состав комплекса войдут 16 зданий.