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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:30

Пушкинский музей расскажет о судьбе шедевров, привезенных из Берлина в 1945 году

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Пушкинский музей в 2025 году представит выставку, которая расскажет о судьбе мировых шедевров, привезенных для реставрации после пожаров в бункере Фридрихсхайн в Берлине в мае 1945 года, сообщила директор ГМИИ Елизавета Лихачева.

Во время презентации выставочных планов на 2025 год в Минкультуры РФ в четверг Лихачева отметила, что течение будущего года музей планирует выставки, посвященные юбилею Победы и наследию именитых российских коллекционеров.

Весной в Главном здании музея откроется масштабная выставка "Вернуть будущему", приуроченная к 80-летию Великой Победы. Экспозицию будет сопровождать проект современного живописца, посвященный утраченным памятникам искусства.

Произведения самых ярких художников европейской школы живописи XVII–XIX веков, в том числе Альбрехта Дюрера, Каспара Давида Фридриха и Луки Джордано представят на выставке Пушкинского музея осенью. В пространстве Галереи искусства стран Европы и Америки в первой половине года откроется выставка графики "Энгр, Делакруа, Домье и другие…". В экспозиции – около 150 произведений европейских мастеров XIX века из обширного музейного собрания французского рисунка, большинство из которых будет показано широкой публике впервые.

Пушкинский музей
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