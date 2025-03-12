РКН сообщил об отражении двухдневной DDoS-атаки на СМИ Курской области

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) сообщил об отражении DDoS-атаки на СМИ Курской области, которая длилась более двух суток

"Отражены DDoS-атаки на СМИ Курской области. Атака началась 10 марта в 10:55 и продолжалась более 49 часов. Из-за DDoS-атаки ряд информационных ресурсов курских СМИ не открывались или открывались с задержками", - говорится в сообщении пресс-службы РКН, поступившем в "Интерфакс" в среду.

По данным ведомства, "специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) применили дополнительную защиту с помощью созданной Роскомнадзором Национальной системы противодействия DDoS-атакам, что позволило оперативно восстановить доступность всех атакованных ресурсов для пользователей РФ".

"Работа проводилась во взаимодействии с ИБ-компаниями", - отметила пресс-служба ведомства.

10 марта пресс-служба РКН сообщила, что некоторые сайты курских СМИ оказались недоступны или вход на них затруднён из-за DDoS-атаки, ведомство рекомендовало владельцам ресурсов переходить на отечественные хостинги. По информации СМИ, речь идёт о "Курской правде", "Курских известиях", "46ТВ Курское интернет телевидение".