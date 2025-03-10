Сайты некоторых курских СМИ недоступны из-за DDoS-атаки

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Некоторые сайты курских СМИ оказались недоступны или вход на них затруднен из-за DDoS-атаки, сообщил Роскомнадзор. Ведомство рекомендует владельцам ресурсов переходить на отечественные хостинги.

По информации СМИ, речь идет о "Курской правде", "Курских известиях", "46ТВ Курское интернет телевидение" и др.

"Подтверждаем, что часть сайтов курских СМИ не открывается или открывается с задержками из-за DDoS-атаки. Например, сайты kpravda.ru и 46tv.ru, которые размещены на зарубежном хостинге Cloudflare. Центр мониторинга и управления сети связи общего пользования (ЦМУ ССОП) рекомендует владельцам сайтов использовать российские хостинги", - заявил РКН.

"Для сайтов, использующих российские хостинги, применена дополнительная защита с помощью созданной Роскомнадзором Национальной системы противодействия DDoS-атакам, проводится взаимодействие с организациями, обеспечивающими защиту сайтов от атак и владельцами сайтов", - напомнили в ведомстве.