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Starbucks запустит ИИ-помощника для бариста от Microsoft Azure

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Американская сеть кофеен Starbucks Corp. планирует в июне запустить помощника на основе генеративного искусственного интеллекта, созданного с помощью платформы OpenAI от Microsoft Azure, в 35 торговых точках.

Этот шаг входит в стратегию компании по упрощению работы бариста и ускорению обслуживания в кофейнях, сообщает CNBC.

Starbucks продемонстрировала новую технологию "Green Dot Assist" на мероприятии Leadership Experience в Лас-Вегасе. Широкий запуск ИИ-помощника в США и Канаде запланирован на 2026 финансовый год, который начнется в октябре.

Вместо того, чтобы листать руководства или заходить во внутреннюю сеть Starbucks, бариста смогут использовать оснащенный Green Dot Assist планшет, чтобы п‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌олучить ответы на вопросы, например, о способе приготовления напитка или устранения неполадок оборудования. Бариста могут либо печатать, либо устно задавать свои вопросы.

"Это просто еще один пример того, как инновационные технологии приходят нам на службу, - сказала CNBC главный технический директор Starbucks Деб Холл Лефевр. - Мы делаем все возможное, чтобы упростить операции, сделать работу немного проще, может быть, немного веселее, чтобы бариста могли делать то, что у них получается лучше всего".

Starbucks Microsoft США Деб Холл Лефевр Microsoft Azure OpenAI
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