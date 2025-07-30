Starbucks увеличила квартальную выручку лучше ожиданий

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, резко сократила чистую прибыль в третьем квартале 2025 финансового года, однако ее выручка превысила прогнозы рынка.

За квартал, который завершился 29 июня, чистая прибыль компании составила $558,3 млн, или 49 центов в расчете на акцию, по сравнению с $1,055 млрд, или 93 центами на акцию, за сопоставимый период предыдущего года.

Падение прибыли компания объяснила единовременными факторами, связанными с инвестициями в реорганизацию бизнеса.

Без учета разовых факторов прибыль составила 50 центов на акцию.

Выручка повысилась до $9,46 млрд с $9,11 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне 65 центов на акцию при выручке $9,29 млрд.

Глобальные сопоставимые продажи снизились на 2% (при ожидавшемся снижении на 1,3%). Количество покупок сократилось на 3%, средняя сумма чека увеличилась на 1%.

Сопоставимые продажи в Северной Америке и в США понизились на 2%. В остальном мире показатель не изменился, в Китае вырос на 2%.

В третьем финквартале число кофеен Starbucks по всему миру увеличилось на 308 - до 41 097. В том числе в США работает 17,23 тысячи заведений Starbucks, в Китае - 7 828.

Совет директоров объявил дивиденды в размере 61 цента на акцию, как и кварталом ранее. Выплаты пройдут 29 августа, закрытие реестра акционеров назначено на 15 августа.