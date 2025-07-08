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Сооснователь Twitter Джек Дорси создал Bluetooth-мессенджер

Сооснователь Twitter Джек Дорси создал Bluetooth-мессенджер
Фото: Imago Images/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Сооснователь американской соцсети Twitter (ныне X) и глава финтех-компании Block Inc. Джек Дорси выпустил бета-версию работающего через Bluetooth-сети децентрализованного мессенджера Bitchat, сообщает CNBC.

Для работы Bitchat не требуются интернет, центральные серверы, номера телефонов или электронная почта. Дорси написал в X, что это его личный эксперимент.

Мессенджер поддерживает шифрование и обеспечивает обмен сообщениями между находящимися рядом устройствами, которые формируют Bluetooth-кластеры и позволяют поддерживать связь даже в отсутствие доступа к мобильной или Wi-Fi-сети. При этом некоторые устройства выступают в качестве "мостов" и соединяют кластеры между собой, расширяя покрытие.

Сообщения хранятся только на самом устройстве и в централизованную инфраструктуру не попадают.

Приложение поддерживает групповые чаты, или "комнаты", которые можно именовать с помощью хэштегов и защищать паролем, а также отправку сообщений пользователям, которых временно нет в сети.

В будущем планируется добавить в Bitchat поддержку технологии Wi-Fi Direct, которая позволит увеличить скорость и покрытие за счет прямого соединения между устройствами по Wi-Fi.

Создание учетных записей в мессенджере не требуется, никаких данных он не собирает.

Джек Дорси Bitchat Block Inc Twitter США
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