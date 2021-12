Финтех-компания Джека Дорси Square меняет название на Block

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Американская финтех-компания Square Inc., возглавляемая одним из основателем Twitter Inc Джеком Дорси, меняет название на Block Inc.

Изменения вступят в силу позднее в этом месяце, сообщила компания. Ее акции продолжат торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером "SQ".

Дорси ранее на этой неделе покинул пост гендиректора Twitter. До этого момента он занимал пост CEO в обеих компаниях.

Square заявила, что новое название лучше отражает направления ее бизнеса, чем предыдущее, которое ассоциируется, главным образом, с платежным сервисом компании. При этом оно соотносится с интересом Дорси к криптовалютам и блокчейн-технологии, отмечает The Wall Street Journal.

Дорси активно поддерживает развитие рынка криптовалют и в какой-то мере использовал Square для операций в этой сфере. Компания владеет биткойнами на сумму порядка $220 млн, и ее сервис CashApp позволяет пользователям покупать и продавать биткойны. В августе Square открыла новое подразделение для создания криптовалютной биржи.

Square начала работу в 2009 году, и Дорси был одним из ее основателей. В настоящее время капитализация компании составляет более $96 млрд, что существенно выше рыночной стоимости Twitter ($35,1 млрд).

Компания получила прибыль в размере $537 млн за финансовый год, завершившийся в сентябре, и выручку в $16,7 млрд. Тем временем, Twitter зафиксировала убыток в $181 млн и выручку в $5 млрд за тот же период, свидетельствуют данные FactSet.