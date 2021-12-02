Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Финтех-компания Джека Дорси Square меняет название на Block

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Американская финтех-компания Square Inc., возглавляемая одним из основателем Twitter Inc Джеком Дорси, меняет название на Block Inc.

Изменения вступят в силу позднее в этом месяце, сообщила компания. Ее акции продолжат торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером "SQ".

Дорси ранее на этой неделе покинул пост гендиректора Twitter. До этого момента он занимал пост CEO в обеих компаниях.

В миреМарк Цукерберг объявил о переименовании Facebook в MetaМарк Цукерберг объявил о переименовании Facebook в MetaЧитать подробнее

Square заявила, что новое название лучше отражает направления ее бизнеса, чем предыдущее, которое ассоциируется, главным образом, с платежным сервисом компании. При этом оно соотносится с интересом Дорси к криптовалютам и блокчейн-технологии, отмечает The Wall Street Journal.

Дорси активно поддерживает развитие рынка криптовалют и в какой-то мере использовал Square для операций в этой сфере. Компания владеет биткойнами на сумму порядка $220 млн, и ее сервис CashApp позволяет пользователям покупать и продавать биткойны. В августе Square открыла новое подразделение для создания криптовалютной биржи.

Square начала работу в 2009 году, и Дорси был одним из ее основателей. В настоящее время капитализация компании составляет более $96 млрд, что существенно выше рыночной стоимости Twitter ($35,1 млрд).

Компания получила прибыль в размере $537 млн за финансовый год, завершившийся в сентябре, и выручку в $16,7 млрд. Тем временем, Twitter зафиксировала убыток в $181 млн и выручку в $5 млрд за тот же период, свидетельствуют данные FactSet.

Square Block Джек Дорси

Новости по теме

Новости

Добыча газа в России за 11 месяцев выросла на 10,6%

Рубль утром слегка укрепился к доллару, но умеренно ослабел к евро

Рубль утром слегка укрепился к доллару, но умеренно ослабел к евро

Рынок акций США резко снизился после выявления заражения "омикроном" в стране

Минэкономразвития отметило, что рост ВВП РФ в октябре ускорился до 4,9%

Оборот розничной торговли РФ в октябре вырос на 4,1%

Оборот розничной торговли РФ в октябре вырос на 4,1%

Недельная инфляция в РФ из-за досчетов и загрантуризма ускорилась почти до 0,5%

ЦБ РФ предупредил о риске ухода с рынка трехсот МФО из-за новых ограничений

Власти Белоруссии подписали с "Газпромом" протокол о цене на газ в 2022 году

Структура ОВК объявила дефолт по последним двум купонам бондов на сумму 1,3 млрд рублей

Британский регулятор потребовал от Meta продать GIF-платформу Giphy

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });