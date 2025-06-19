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Соцсеть X в ближайшее время внедрит функционал для торговли и инвестиций

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Социальная сеть X (бывшая Twitter) американского миллиардера Илона Маска в ближайшее время предоставит пользователям возможность торговать и инвестировать, заявила Financial Times главный исполнительный директор компании Линда Яккарино.

"Можно будет зайти в X и вести всю финансовую жизнь на этой платформе, - сказала она. - Например, я смогу заплатить вам за пиццу, которую мы ели вчера вечером, сделать инвестицию или провести торговую сделку".

Кроме того, X рассматривает возможность выпуска кредитных или дебетовых карт уже в этом году, отметила Яккарино.

Ранее компания анонсировала запуск электронного кошелька X Money, в котором также будет доступен платежный сервис, аналогичный PayPal. Первым партнером в рамках этого проекта в этом году станет Visa.

По словам Яккарино, X Money вначале будет запущен в США, а потом уже за рубежом. С его помощью пользователи в числе прочего смогут покупать товары и финансово поддерживать создателей контента в X.

Маск приобрел Twitter в 2022 году за $44 млрд и позднее переименовал ее в X. В 1999 году он стал сооснователем платежного сервиса X.com, который затем стал частью PayPal. Теперь это доменное имя использует бывшая Twitter.

Twitter США X Линда Яккарино Илон Маск
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