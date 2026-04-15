ЕК объявила о создании сервиса по проверке возраста при пользовании интернетом

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила в среду перед журналистами в Брюсселе с заявлением о мерах ЕК по защите детей от вредного онлайн-воздействия.

"Наш долг - защищать наших детей в онлайн-мире так же, как и в офлайн-мире. И для эффективного решения этой задачи нам необходим согласованный европейский подход. Один из ключевых вопросов: как обеспечить наличие общеевропейского технического решения для проверки возраста? Сегодня я могу объявить, что у нас есть ответ. Наше европейское приложение для проверки возраста технически готово и скоро будет доступно для использования гражданами", - объявила глава ЕК.

"Это приложение позволит пользователям подтверждать свой возраст при доступе к онлайн-платформам. Точно так же, как магазины требуют подтверждения возраста у покупателей алкогольных напитков", - добавила фон дер Ляйен.

По ее словам, приложение удобно в использовании. "Вы скачиваете приложение. Вы настраиваете его с помощью своего паспорта или удостоверения личности. Затем вы подтверждаете свой возраст при доступе к онлайн-сервисам", - объяснила председатель ЕК.

Фон дер Ляйен утверждает, что это приложение "соответствует самым высоким мировым стандартам конфиденциальности". "Пользователи будут подтверждать свой возраст, не раскрывая никакой другой личной информации. Проще говоря, это полностью анонимно: пользователей невозможно отследить", - продолжила она.

Кроме того, приложение работает на любом устройстве - телефоне, планшете, компьютере, а также "оно полностью с открытым исходным кодом, каждый может проверить код". Это означает, что страны-партнеры ЕС также могут его использовать. А онлайн-платформы, отметила глава ЕК, "могут легко полагаться на это приложение для проверки возраста".

Она привела данные: каждый шестой ребенок подвергается онлайн-травле, каждый восьмой ребенок травит другого ребенка в интернете, социальные сети предлагают очень затягивающий дизайн - "бесконечная прокрутка, подпитывающая зависимость, короткие видеоролики, быстро привлекающие внимание, высоко персонализированный, целевой контент".

"Время, которое наши дети проводят перед экранами, никогда не было таким большим. (...) И чем больше времени они проводят в интернете, тем выше вероятность того, что они столкнутся с вредным и незаконным контентом, а также с попытками совращения со стороны онлайн-хищников", - отметила она. "Европа предлагает бесплатное и простое в использовании решение, которое может защитить наших детей от вредного и незаконного контента. (...) Мы будем проявлять нулевую терпимость к компаниям, которые не уважают права наших детей. (...) Права детей в Европейском союзе стоят выше коммерческих интересов. И мы позаботимся о том, чтобы это было так", - резюмировала фон дер Ляйен.