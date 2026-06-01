Ведомства согласовали два десятка предложений к третьему пакету мер против кибермошенников

Операторам связи запретят продавать сим-карты с небольшим стартовым балансом

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские министерства и ведомства согласовали около 20 инициатив к разрабатываемому третьему пакету мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством ("Антифрод 3.0"), сообщили "Интерфаксу" источники на телеком- и IT-рынке.

К проекту третьего пакета было подготовлено около 50 предложений министерств и ведомств, говорил ранее собеседник агентства. Их обсуждали на согласительном совещании в конце апреля.

В частности, не вызвало возражений предложение о введении обязанности для телеком-операторов реализовывать сим-карты только с нулевым балансом. Как пояснил собеседник агентства, операторы зачастую распространяют сим-карты с небольшим стартовым балансом, который позволяет избежать идентификации абонента для активации услуг мобильной связи, чем могут воспользоваться мошенники для совершения противоправных действий.

Ведомства также согласились с целесообразностью регулирования продажи сим-карт на цифровых платформах. В рамках этой инициативы предлагается либо запретить их реализацию через этот канал, либо ввести лимит - не более 5 сим-карт на один подтвержденный аккаунт.

Кроме того, на совещании договорились усилить требования к деятельности дилеров, действующих от имени операторов связи, и их ответственность за нарушения при заключении договоров на услуги связи. Ранее источник агентства говорил, что обсуждается сокращение срока передачи дилером оператору информации об абоненте, запрет оказания услуг до получения оператором такой информации и идентификации абонента, установление требования к дилерскому ПО, используемому для заключения договоров и передачи сведений оператору.

Обсуждается также учет дилеров в реестре, либо их аккредитация, либо отдельный код ОКВЭД для этой деятельности, сказал один из источников.

Также предлагается исключить возможность заключения договоров на услуги мобильной связи субдилерами, а дилерам - запретить заключать договоры с абонентами-индивидуальными предпринимателями.

Согласована также идея об усилении требований к идентификации абонентов при дистанционном заключении договора об оказании услуг связи. Ранее сообщалось, что планируется ввести обязательную биометрическую идентификацию абонента-физлица при заключении договора на услуги связи через интернет.

Получила одобрение и инициатива о регулировании деятельности смс-агрегаторов: их хотят обязать получать лицензии на телематические услуги связи с целью противодействия дистанционным преступлениям с использованием рассылок и утечкам чувствительной информации, в том числе - финансово-кредитного характера. Также смс-агрегаторам могут запретить персонифицированные обращения к физлицам.

Также прошла согласование инициатива о регулировании использования М2М сим-карт: его предлагается разрешить только в устройствах, указанных в договоре на оказание услуг (в договор вносится IMEI устройства), в других гаджетах применение такой сим-карты будет невозможно. Также предлагается ввести ответственность за нарушение установленных требований.

Еще одна согласованная норма предусматривает обеспечение автоматизированного обмена данными об актуальности сведений, использованных при регистрации на портале госуслуг и активации сим-карт, между порталом, информационными системами операторов связи, банков, Роскомнадзора, органов ЗАГС и МВД.

Кроме того, ведомства согласовали такие инициативы, как определение порядка учета телеком-операторами лиц, имеющих доступ к биллинговым системам; расширение перечня информации, подлежащей хранению операторами при заключении договоров на услуги связи; усиление контроля за идентификацией абонентских номеров, используемых иностранцами при работе с цифровыми платформами.

Также ведомства согласились с целесообразностью сокращения случаев избыточного сбора персональных данных на основании согласий на их обработку (если объем такого сбора превышает необходимый для осуществления хозяйственной деятельности организации), а также создания платформы согласий на обработку персональных данных.

Одобрено также предложение об установлении обязанности владельцев сайтов хранить сведения о регистрации и авторизации пользователей в интернете.

Кроме того, ведомства согласились с целесообразностью создания в рамках ГИС "Антифрод" базы дропперов, предоставляющих третьим лицам свои абонентские номера и учетные данные в различных информационных системах для совершения дистанционных мошеннических действий. Инициатива предполагает введение обязанности банков, операторов связи, хостинг-провайдеров, организаторов распространения информации передавать сведения о дропах-клиентах в ГИС "Антифрод".

Также планируется упростить порядок возврата заблокированных денежных средств жертвам мошенников, а также ограничить внесение наличных денежных средств через банкоматы с использованием бесконтактных технологий (NFC).

Первый пакет поправок в законы из более чем 30 мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством был принят в марте 2025 года, основные его положения вступили в силу в минувшем сентябре.

Второй пакет, в который вошли около 20 мер, был принят в I чтении 10 февраля. Во втором чтении он будет рассмотрен 9 июня, комитет Госдумы по информполитике 28 мая рекомендовал его к принятию.

О том, что параллельно Минцифры готовит третий пакет мер по борьбе с мошенничеством, в апреле сообщала директор департамента ведомства Татьяна Скворцова. Какие меры в нем будут предложены, она не уточняла.