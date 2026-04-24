Норвегия запретит соцсети для детей до 16 лет

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии объявило в пятницу, что в этом году внесёт законопроект, запрещающий социальные сети для лиц младше 16 лет.

"Мы вводим этот закон, потому что хотим детства, в котором дети могут быть детьми. Игры, дружба и повседневная жизнь не должны быть захвачены алгоритмами и экранами", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Ответственность за проверку возраста молодых пользователей возложена на технологические компании.

Норвегия является одной из первых стран Европы, представивших законопроект о возрастном лимите. О введении возрастного ограничения на соцсети сообщили также Франция, Испания и Дания.

Европейская комиссия также заявила о своей решимости принять меры для защиты детей и подростков. В середине апреля она представила приложение для проверки возраста пользователей соцсетей.