Норвегия запретит соцсети для детей до 16 лет

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии объявило в пятницу, что в этом году внесёт законопроект, запрещающий социальные сети для лиц младше 16 лет.

"Мы вводим этот закон, потому что хотим детства, в котором дети могут быть детьми. Игры, дружба и повседневная жизнь не должны быть захвачены алгоритмами и экранами", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Ответственность за проверку возраста молодых пользователей возложена на технологические компании.

Норвегия является одной из первых стран Европы, представивших законопроект о возрастном лимите. О введении возрастного ограничения на соцсети сообщили также Франция, Испания и Дания.

Европейская комиссия также заявила о своей решимости принять меры для защиты детей и подростков. В середине апреля она представила приложение для проверки возраста пользователей соцсетей.

Новости по теме

Аэропорт Тегерана в субботу возобновит обслуживание части международных рейсов

Пашинян выступил против использования геноцида армян в современной политике

В США предъявили обвинения военному, заработавшему $400 тыс. на ставках на захват Мадуро

ЕС впервые применил меры против обхода санкций в отношении третьей страны

 ЕС впервые применил меры против обхода санкций в отношении третьей страны

Что случилось этой ночью: пятница, 24 апреля

Акустическая гитара Ноэла Галлахера ушла с торгов Sotheby’s за $96 тыс.

 Акустическая гитара Ноэла Галлахера ушла с торгов Sotheby’s за $96 тыс.

Трамп ожидает встречи лидеров Израиля и Ливана Белом доме в ближайшие недели

Кувейт открывает свое воздушное пространство впервые с 28 февраля

 Кувейт открывает свое воздушное пространство впервые с 28 февраля

Трамп заявил, что присутствие Путина на саммите G20 было бы полезным

WP пишет, что США намерены пригласить Путина на саммит G20
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9109 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1890 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 158 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов