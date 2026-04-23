Госкорпорации и IT-компании пополнили "белый список" ресурсов в РФ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ расширило так называемый белый список - перечень ресурсов, которые остаются доступными для пользователей во время ограничения мобильного интернета по соображениям безопасности. В него, в частности, вошли ресурсы госкорпораций, операторов и IT-компаний.

"Сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета, стало больше. Перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности, расширен. В "белый список" включены сайты, ИТ-сервисы и приложения организаций из разных сфер", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Всего в перечне более 500 российских сервисов, среди них - самые популярные по данным независимого измерения. Все они отвечают требованиям безопасности. Важное условие попадания в список - расположение всех вычислительных мощностей на территории России", - отметили в Минцифры.

По данным Минцифры, среди включенных в "белые списки" компании "Росатом", "Ростех", "Роснефть", АО "ГЛОНАСС" и "Газпромбанк", операторы связи "ВТБ-Мобайл" и Next mobile, ИТ-компании 1С, "Труконф", "Цифровые решения регионов", каршеринги "Делимобиль" и "Белкакар", гипермаркеты "Лента" и "Окей", а также клиники "Медси" и "Мать и дитя", Роскачество, Федеральное казначейство и Континентальная хоккейная лига.

Кроме того, теперь будут доступны: добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" и волонтёрская некоммерческая организация Дoбpo.pф, Общероссийский народный фронт, Российское общество "Знание", интернет-энциклопедия "Рувики".

Также, по данным Минцифры, среди новых ресурсов: служба доставки "Достависта", сеть предприятий быстрого питания "Додо Пицца", платформа кадрового электронного документооборота HRlink, Государственная информационная система электронных перевозочных документов, онлайн-кинотеатр Premier, телеканал 360°, парламентское телевидение "Дума ТВ" и телеканал Соловьев Live, онлайн-СМИ Sport24.

"Белый список" позволяет пользоваться привычными онлайн-услугами и заходить на социально значимые сайты даже в условиях вынужденных временных ограничений связи. Минцифры постоянно ведёт работу над его расширением", - отметили в пресс-службе министерства.

В пресс-службе добавили, что "перечень также пополняется онлайн-ресурсами, предложенными федеральными и региональными органами власти, которые руководствуются их значимостью". "Решение о внесении каждого ресурса в "белый список" принимается при условии его соответствия требованиям органов, отвечающих за обеспечение безопасности", - напомнили в Минцифры.