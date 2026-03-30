Минобрнауки создает базу сайтов для включения их в "белый список"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Сайт Минобрнауки РФ уже включен в "белый список", в настоящее время разрабатывается база сайтов подведомственных организаций для внесения их в реестр, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Помимо официального сайта министерства, уже включенного в "белый список", у Минобрнауки России отсутствуют сетевые ресурсы, требующие внесения в данный реестр. База официальных сайтов подведомственных организаций для внесения их в "белый список" формируется Минобрнауки России в настоящее время", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что функционирование суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" обеспечивается Минобрнауки совместно с Минцифры РФ и Рособрнадзором через портал "Госуслуг".

Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что направили в Минцифры предложение с перечнем образовательных сайтов и цифровых сервисов для включения в "белый список", чтобы сохранить непрерывность образовательного процесса в периоды замедления или отсутствия доступа к интернету.