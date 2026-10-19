Anthropic направит 5% акций в новый фонд для общественных инициатив

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Американская компания Anthropic объявила о передаче 5% своих акций в новый фонд, ориентированный на общественное благо, который будет действовать внутри структуры компании. По мере роста стоимости акций будет увеличиваться и стоимость фонда, сообщили в Anthropic.

В компании отметили, что создание Anthropic Public Benefit Fund позволит расширить инструменты для реализации миссии. В частности, Anthropic допускает крупные пожертвования традиционным некоммерческим организациям или прямые выплаты отдельным группам населения. В качестве примера приводится влияние ИИ на рынок труда: ранее Anthropic выделила $200 млн на изучение последствий развития искусственного интеллекта, однако "с учётом темпов прогресса ИИ могут потребоваться более смелые подходы", говорится в сообщении компании.

Anthropic была создана гендиректором Дарио Амодеи и пятью сооснователями как "корпорация общественной пользы" - форма коммерческой компании, предполагающая баланс между финансовыми целями и социальным воздействием. Основатели также обязались направить 80% своего состояния на благотворительные цели. Около половины сотрудников участвуют в программе передачи долей, в рамках которой компания удваивает их вклад.

С учётом нового решения около 20% акций Anthropic будут направлены на "общественное благо", отмечает компания. Дополнительная доля может быть выделена при достижении определённых оценочных показателей.