"Яндекс" восстановил основные функции рекламного сервиса "Директ"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - "Яндекс" восстановил доступ к ключевым возможностям сервиса для продвижения "Директ", которые были ограничены после атаки БПЛА на дата-центр, говорится в сообщении компании.

"Рекламодатели снова могут создавать кампании и редактировать существующие, регистрировать новые аккаунты и изменять настройки пользователя, а также в полном объеме управлять счетом. С 11 октября эти функции были технически ограничены из-за атак БПЛА на инфраструктуру "Яндекса", - говорится в сообщении.

Компания уточняет, что функции "Директа" запускались поэтапно. "После повреждения дата-центров было важно, чтобы нагрузка на рекламную систему росла плавно, а каждый вновь доступный инструмент работал устойчиво", - поясняет "Яндекс".

При этом, отмечает компания, с 11 по 14 октября, пока интерфейс "Директа" был недоступен, запущенные ранее кампании продолжали работать, расходы на продвижение не выходили за рамки настроек самих рекламодателей. Данные о результатах этих кампаний в статистике всё ещё могут отображаться не полностью, но они сохранены и появятся в отчетах по мере обработки, предупреждает компания.

"Рекламная система "Яндекса" является одной из самых высоконагруженных в мире: обрабатывает 1,2 млн запросов в секунду. Инженеры в короткие сроки смогли восстановить базовую функциональность и доступ к личным кабинетам ключевых рекламных сервисов. Мы продолжаем работу над восстановлением всех функций остальных продуктов "Яндекс Рекламы", - говорится в сообщении.

Сервисом "Яндекс Директ" сегодня пользуются более 630 тыс. рекламодателей.

С 8 по 11 октября в результате атак БПЛА пострадали три дата-центра "Яндекса" - в городе Сасово Рязанской области, Калуге и Владимире. Работа ЦОДов в Сасове и Владимире была полностью остановлена, в Калуге несколько модулей дата-центра были выведены из строя. В результате инцидентов возникли сбои в работе как сервисов самого "Яндекса", так и других ресурсов в Рунете.