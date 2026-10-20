"Яндекс" восстановил основной функционал сервиса "Яндекс 360"

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - "Яндекс" восстановил основной функционал сервиса виртуального офиса для бизнеса "Яндекс 360", который был ограничен после атаки БПЛА на дата-центр, говорится в сообщении компании.

"Яндекс 360" продолжает восстанавливать полную функциональность сервисов, - отмечают в компании. - Основные возможности "Почты", "Диска", "Документов", "Календаря", "Трекера" и "Телемоста" работают, постепенно возвращаются и остальные функции".

В частности, вернулась возможность отправлять письма с вложениями объемом более 1 МБ, в "Трекере" восстановлена работа уведомлений и интеграция с "Почтой", в "Телемосте" - облачная запись встреч и т.д.

В компании "Интерфаксу" уточнили, что все еще остаются недоступными просмотр части "старых" писем (от 6 мес.), создание черновиков, отложенная отправка писем. Также не работают для пользователей ИИ-конспекты встреч в "Телемосте", аналитика встреч, часть дополнительных функций чатов, ряд функциональных возможностей в других сервисах.

"Яндекс 360" представляет собой набор сервисов для совместной работы и делового общения, обеспечивающий функционал, необходимый для работы офиса. По данным финансовой отчетности "Яндекса" за I полугодие 2026 года, ежемесячная аудитория "Яндекс 360" составляла 117 млн пользователей (платных и бесплатных). Выручка виртуального офиса "Яндекс 360" в I полугодии 2026 года составила 11,6 млрд рублей.

"Яндекс 360" выходит в бизнес-группу Yandex B2B Tech, занимающуюся, в частности, разработкой решений для корпоративного сектора на базе технологий искусственного интеллекта.

Ранее, во вторник, "Яндекс" сообщил о восстановлении доступа к ключевым возможностям другого своего сервиса - "Директ".

Как сообщалось, с 8 по 11 октября в результате атак БПЛА пострадали три дата-центра "Яндекса" - в городе Сасово Рязанской области, Калуге и Владимире. Работа ЦОД в Сасове и Владимире была полностью остановлена, в Калуге несколько модулей дата-центра были выведены из строя. В результате инцидентов возникли сбои в работе как сервисов самого "Яндекса", так и других ресурсов в Рунете.