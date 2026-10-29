"Яндекс" восстановил все сервисы после атак на дата-центры

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - МКПАО "Яндекс" продолжает оценивать последствия атак на дата-центры, произошедших в октябре, говорится в сообщении компании.

При этом "Яндекс" восстановил все сервисы для пользователей и для бизнеса - в них доступны ключевые функции. "Инженеры компании работают над тем, чтобы вернуть все возможности в полном объеме", - говорится в сообщении.

"Яндекс" фокусируется на повышении устойчивости инфраструктуры и переходе к более распределённой модели её работы, отмечает компания.

"Масштаб и диверсификация бизнеса обеспечивают "Яндексу" устойчивость к внешним вызовам. Компания продолжает выполнять обязательства перед партнерами и клиентами", - отмечается в сообщении.

С 8 по 11 октября в результате атак БПЛА пострадали три дата-центра "Яндекса" - в городе Сасово Рязанской области, Калуге и Владимире. Работа ЦОД в Сасове и Владимире была полностью остановлена, в Калуге несколько модулей дата-центра были выведены из строя. В результате инцидентов возникли сбои в работе как сервисов самого "Яндекса", так и других ресурсов в Рунете.



