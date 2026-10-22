Ликвидаторы Evergrande смогли вернуть менее 1% от суммы требований кредиторов

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Спустя почти три года после начала ликвидации китайского застройщика China Evergrande назначенным судом управляющим удалось вернуть менее 1% от общей суммы в $46 млрд, на которую претендуют его кредиторы.

Распределение возвращенных средств планируется начать в первом полугодии 2027 года.

Консалтинговая компания Alvarez & Marsal сообщила в четверг, что по состоянию на 30 сентября им удалось получить около 3,4 млрд гонконгских долларов ($433 млн) от реализации различных активов Evergrande, в том числе самолетов, произведений искусства и членств в закрытых клубах.

Громкий крах Evergrande стал символом затяжного кризиса на китайском рынке недвижимости, последствия которого по-прежнему ощущаются в экономике страны. В августе текущего года основатель компании Хуэй Ка Янь был приговорен к пожизненному заключению за ряд преступлений, включая мошенничество.

Основанная в 1996 году Evergrande когда-то была крупнейшим застройщиком в Китае. В 2017 году её капитализация достигала $50 млрд, а состояние Хуэй Ка Яня (по данным Forbes) - $45,3 млрд, что делало его богатейшим человеком Азии. На волне успеха компания реализовала более 1,3 тыс. строительных проектов в 280 городах и вышла на рынки бутилированной воды, профессионального футбола и электромобилей.

Однако затем Evergrande оказалась в долговом кризисе - задолженность превысила $300 млрд, и в конце 2021 года она допустила дефолт по долларовым облигациям. Договориться с кредиторами о реструктуризации задолженности не удалось, и в январе 2024 года суд вынес постановление о ликвидации компании.

Согласно отчету, опубликованному управляющими в четверг, Evergrande владела 3 тыс. юридических лиц в различных юрисдикциях.

Ликвидаторы начали эксклюзивные переговоры о продаже мажоритарного пакета акций "дочки" Evergrande в сфере управления недвижимостью - одного из трех основных потенциальных источников денежных поступлений. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что его приобретением интересуется азиатская инвесткомпания PAG.

При этом они столкнулись с серьезными трудностями при реализации ряда других активов компании, в том числе самолета Airbus A319, продажа которого принесет порядка $12 млн. Управляющие смогли привлечь 255 гонконгских долларов за счет продажи принадлежащих Evergrande произведений искусства, включая работы Пабло Пикассо и Клода Моне, хотя картины были реализованы с убытком. Ликвидаторы отмечают, что произведения искусства были "поспешно и с нарушением правил" перевезены в складское помещение в штаб-квартире Evergrande и, судя по всему, не были должным образом упакованы.