Основатель китайского застройщика China Evergrande получил пожизненный срок

Основатель China Evergrande Хуэй Ка Янь Фото: VCG/VCG via Getty Images

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Основатель самого закредитованного застройщика мира China Evergrande Хуэй Ка Янь (также известен как Хёй Каянь) приговорен к пожизненному тюремному заключению за ряд преступлений, включая мошенничество.

Также суд в городе Шэньчжэнь постановил конфисковать все имущество 67-летнего бизнесмена, пишет агентство "Синьхуа".

Evergrande была оштрафована на 8,82 млрд юаней ($1,31 млрд), её флагманское подразделение Hengda Real Estate - на 7 млрд юаней.

Суд установил, что Хуэй Ка Янь и его компания были вовлечены в крупные финансовые махинации в период с 2016 по 2021 год с целью искусственного завышения стоимости своих активов и сокрытия долговых обязательств. Кроме того, они признаны виновными в нелегальном привлечении средств, мошенничестве при размещении ценных бумаг, а также в нарушениях требований к раскрытию информации.

Основанная в 1996 году Evergrande когда-то была крупнейшим застройщиком в Китае. В 2017 году её капитализация достигала $50 млрд, а состояние Хуэй Ка Яня (по данным Forbes) - $45,3 млрд, что делало его богатейшим человеком Азии. На волне успеха компания реализовала более 1,3 тыс. строительных проектов в 280 городах и вышла на рынки бутилированной воды, профессионального футбола и электромобилей.

Однако затем в Evergrande случился долговой кризис - задолженность превысила $300 млрд, и в конце 2021 года она допустила дефолт по долларовым облигациям. Договориться с кредиторами о реструктуризации задолженности не удалось, и в 2024 году суд вынес постановление о ликвидации компании. В 2025 году ее акции были сняты с торгов в Гонконге.