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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:42

Минцифры не видит необходимости ограничивать безлимитные тарифы домашнего интернета

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Минцифры РФ не считает необходимым ограничение провайдерами безлимитных тарифов домашнего интернета, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства во вторник.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос агентства.

В минувший понедельник Минцифры направило крупнейшим телеком-операторам письмо с рекомендацией исключить неограниченное потребление трафика сотовыми абонентами, в том числе - ограничить безлимитные тарифные планы.

Также компаниям посоветовали сбалансировать объемы потребляемого трафика мобильными абонентами в рамках тарифных планов, в том числе - "предусмотрев разумное сокращение таких объемов".

Такое решение в Минцифры объяснили необходимостью равномерной нагрузки на сети. "В условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей", - отметили в министерстве.

Минцифры
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