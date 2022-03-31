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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В Совфеде заявили, что интернет-платформы РФ не должны копировать западных конкурентов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Отечественные интернет-платформы, которые с уходом иностранных IT-гигантов из РФ получили возможности для роста, не должны стать "репликой" своих зарубежных конкурентов, нужно внимательно следить за их контентом, заявил сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Есть важный момент: они (отечественные интернет-платформы - ИФ) должны развиваться как удобные и полезные инструменты для наших граждан, как средства социального общения для наших граждан. Но мы должны следить за тем, чтобы они не превращались в реплику западных платформ со всеми их токсичными или прямо противоправными элементами, прикрытыми разговорами о свободе слова", - сказал Пушков на заседании комиссии на тему: "К цифровому суверенитету: развитие российских платформ в условиях конфликта с глобальными интернет-компаниями".

Сенатор уточнил, что имеет в виду "трэш-стримы, покушение на детство, детская порнография, всякие издевательства, насилие и так далее". "Я уже не говорю об экстремизме и терроризме и прочих вещах, которые встречаются на западных интернет-платформах, и которые, кстати, тоже являются предметом рассмотрения соответствующих структур и в Евросоюзе, и в США. Там, кстати, тоже собираются все сейчас прижать и подзапретить", - добавил он.

По его словам, "мы должны создавать такое интернет-пространство, которое будет избавлено от вот этих родовых черт западных интернет-платформ, этих первородных грехов западных интернет-платформ".

"Чтобы у нас не получилось, чтобы TikTok ушел, а мы сейчас будем стремительно стараться создать новый столь же тупой и столько же оболванивающий TikTok, где только будет стоять .ru. Это нам не нужно, мы должны думать о качестве тоже, какой контент будет производиться на территории РФ и что мы хотим сказать нашим гражданам, прежде всего подрастающему поколению, которое активно пользуется социальными сетями", - подчеркнул сенатор.

Пушков отметил, что в связи с уходом, вынужденным или добровольным, ряда иностранных компаний из РФ, у отечественных платформ появились возможности для роста.

"Уход все-таки сегодня довольно существенный, блокировки и уход достаточно велики. Можно говорить о пяти-шести компаниях, которые покинули нашу территорию либо вынужденно, либо сами, вот как Spotify ушел. Открывается окно возможностей перед нашими интернет-ресурсами: вот, пожалуйста, поляна частично освободилась, ушли мощные конкуренты", - сказал Пушков.

Так, он обратил внимание, что "Telegram очень сильно выиграл от этого, потому что он в общественном сознании воспринимается как российский, хотя де-юре это не так".

"Я думаю, что это открывает возможности и для других наших интернет-платформ", - считает глава комиссии.

Совфед Алексей Пушков
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