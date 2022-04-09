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Google объяснил блокировку YouTube-канала "Дума ТВ" соблюдением санкций

Google объяснил блокировку YouTube-канала "Дума ТВ" соблюдением санкций
Фото: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Блокировка YouTube-канала "Дума ТВ" на видеохостинге YouTube связана с соблюдением Google законодательства о санкциях и правилах торговли, объясняет компания.

"Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает Условия обслуживания (Terms of Service), мы примем соответствующие меры", - сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе Google в ответ на вопрос о причинах блокировки YouTube-канала "Дума ТВ".

24 марта США в связи с действиями России на территории Украины ввели санкции против самой Государственной думы РФ, а также против 328 ее депутатов.

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В субботу в телеграм-канале "Дума ТВ" сообщили о блокировке канала на YouTube. Согласно представленному уведомлению, Google заблокировал аккаунт без возможности восстановления в соответствии с правилами компании в отношении ограничения экспорта и применения санкций.

На момент блокировки, как утверждается, у канала было 145 тыс. подписчиков, а также суммарно более 100 млн просмотров.

На YouTube-канале велись трансляции заседания Госдумы, а также публиковались комментарии депутатов, другие материалы о деятельности нижней палаты парламента.

Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, незамедлительно восстановить доступ к каналу Госдумы РФ "Дума ТВ" на видеохостинге и объяснить причину введения подобных ограничений.

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