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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Google заблокировал канал Госдумы на YouTube

Google заблокировал канал Госдумы на YouTube
Фото: Vlad Karkov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Госдуме были готовы к блокировке своего канала в YouTube. Об этом сообщил телеграм-канал нижней палаты российского парламента.

"Google заблокировал YouTube-канал "Дума ТВ". На нем было более 145 тысяч подписчиков, а наши видео суммарно набрали более 100 млн просмотров", - говорится в сообщении Госдумы в субботу.

В то же время в нем отмечается: "мы были готовы к этому и активно развиваемся на других площадках". В частности, в RuTube, ВКонтакте, Telegram.

На своем канале "Дума ТВ" делилась эксклюзивными комментариями депутатов, трансляциями пленарных заседаний и авторскими программами.

"Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее", - прокомментировала данное решение официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

YouTube Госдума
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