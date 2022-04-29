Заочный сервис: что может затормозить перевод госуслуг в формат 24/7

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В середине апреля правительство утвердило концепцию перехода на предоставление госуслуг в режиме 24/7 к концу 2023 года. Документ предполагает, что менее чем через два года большинство государственных и муниципальных услуг будут оказываться круглосуточно, без личного присутствия граждан. Для этого все этапы - от подачи документов до получения результата - планируется перевести в электронный вид. При этом граждане смогут по-прежнему при необходимости лично обращаться в ведомства за госуслугами. Общение с представителями госорганов будет сконцентрировано в МФЦ.

Однако перевод большинства услуг в онлайн остается вопросом зрелости цифровых сервисов и уровня информационной безопасности. Эксперты считают, что такой переход может существенно затянуться из-за разрозненности информационных систем, дефицита вычислительных мощностей и высокой неопределенности. А услуги, с трудом поддающиеся оцифровке, могут быть просто переименованы или переданы коммерческим структурам.

Корреспондент "Интерфакса" Анна Кружалова разбиралась в вопросе.

Вопрос большинства

Разговоры о масштабном переводе госуслуг в электронный формат ведутся не первый год. Поручение президента, легшее в основу концепции, было дано кабмину еще два года назад, однако главным катализатором процесса стала пандемия коронавируса. По данным главы Минцифры Максута Шадаева, только за 2021 год было оцифровано более 170 федеральных, региональных и муниципальных массовых услуг.

Но речь до сих пор шла о точечной "оцифровке", а не "абсолютном большинстве". Как указывается в концепции, сейчас россияне получают более 600 федеральных и двух тысяч региональных и муниципальных услуг как онлайн, так и офлайн. Какой процент этих услуг в итоге войдет в список "большинства", ответственным ведомствам предстоит определить не позднее второго квартала 2022 года. Формирование такого списка - стандартный этап всех подходов к переводу госуслуг в электронный вид, отмечает аналитик Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Мария Туманова. Поскольку общее количество услуг составляет более 2,6 тыс., по подсчетам Тумановой, объем нового списка будет составлять более 1,5 тысяч, а возможно и более двух тысяч. "Это исключительный по объему перечень, такого еще не было в практике перевода услуг", - подчеркнула эксперт.

Время и деньги

Значительная часть услуг переводилась в электронный вид в течение многих лет, и если предположить, что в новый перечень войдет порядка двух тысяч функций, на их перевод могут потребоваться "годы и годы", полагает Туманова. С другой стороны, внедрение таких цифровых инструментов как Платформа государственных сервисов (ПГС) значительно ускоряет эту работу.

Что касается финансовых затрат, то оцифровка услуг потребует значительных сумм. В ведомственной программе цифровой трансформации Минцифры на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде в 2022-2024 годах заложено свыше 11,7 млрд рублей. Эти деньги предназначены для оцифровки тех услуг, которые уже оказываются, а также для вывода новых. По подсчетом Тумановой, количество онлайн-услуг должно возрасти в 20 раз, и для этого, вероятно, потребуется кратное увеличение финансирования. При этом вывод на ЕПГУ одной региональной услуги "Ростелеком" оценивает в 109,6 тыс. рублей.

Как услугу назовешь

При составлении нового перечня все услуги будут проанализированы на возможность перевода в непрерывный режим. Услуги, которые перевести сложно (например, техосмотр тракторов), вероятно, не войдут в перечень и, таким образом, полностью ликвидировать связанную с ними проблему не придется, заявляет Туманова.

Эксперт полагает, что для решения этой задачи может быть проведена массовая оптимизация региональных и муниципальных услуг, то есть их сведут к небольшому количеству типовых и переформулируют, чтобы они формально соответствовали понятию "цифровых". Например, вместо услуги "Проведение техосмотра тракторов" будет услуга "Запись на проведение техосмотра тракторов", которую легко перевести в непрерывный режим.

Без личного присутствия

Сейчас часть обращений в электронной форме дублируется очными "из-за правовых и иных препятствий для исключения явки заявителя", указывается в новой концепции. По словам Тумановой, самое распространенное препятствие – подтверждение личности. Это требование характерно для выдачи так называемых документов личного хранения: паспорта, военного билета, документов ЗАГС и т.д. Однако перечень таких документов постоянно сокращается в связи с развитием электронных сервисов. Если онлайн-сервисы обеспечат стопроцентную идентификацию личности, причин для сохранения очного обращения не останется, и даже бумажные документы заявитель сможет получить по почте.

"Поэтому сохранение очной явки для такого рода услуг - это проблема зрелости электронных сервисов, уровня информационной безопасности при идентификации заявителя. Если она будет решена на технологическом уровне, то будут внесены соответствующие изменения в законодательство, и необходимость очной явки полностью отпадет", - отметила эксперт.

Но иногда без личного присутствия не обойтись. Например, для уже упоминавшегося техосмотра тракторов заявитель должен вместе с набором документов представить в орган гостехнадзора и сам транспорт. Как отмечает Туманова, исключить очную явку можно только вместе с самой услугой: например, если передать ее в коммерческую организацию. Очная явка сохранится, но она будет уже не в рамках предоставления госуслуги, а в рамках получения коммерческого сервиса. В такого рода услугах исключение очной явки потребует не только правовых, но и организационных изменений на уровне отрасли.

Системный разлад

Успешный переход на онлайн-услуги может произойти при единогласии в разных государственных информационных системах (например, "Госзакупки" или ГАС "Правосудие"). Однако сейчас ГИС разрозненны, и даже создающаяся Национальная система управления данными (НСУД) эту проблему вряд ли способна решить. Эксперты утверждают, что такой разнобой случился из-за разных архитектурных решений при автоматизации госфункций и процессов (эта проблема поднималась, в частности, экспертами РАНХиГС в учебнике "Управление данными в госсекторе"). В результате ведомства вынуждены заключать между собой соглашения об обмене данными, оговаривая в них конкретные технологии, унификацию обмена, защиту данных от утечек. В ГИС существует и разрозненность нормативных требований к виду и содержанию информации, и это в свое время стало серьезным препятствием для внедрения одного из элементов инфраструктуры электронного правительства - системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Руководитель Ассоциации участников рынка данных Иван Бегтин убежден, что разногласия между ГИС существенно затормозят перевод госуслуг в онлайн. "Обязательно возникнут задержки потому что качество госуправления и информационных систем не выросло, проблемы накапливаются", - подчеркнул он.

По оценке экспертов, минимальный срок решения проблемы разрозненности ГИС - три года, при "активной работе и режиме максимального содействия". Наиболее реалистичный вариант - формирование культуры, знаний и методик управления данными, определение целостной иерархической системы нормативно-справочной информации и введение реестровой модели, считает руководитель направления "Цифровое развитие" фонда "Центр стратегических разработок" Александр Малахов.

Максимальное время, которое может уйти на устранение разнобоя - десять лет, пессимистично замечает Бегтин. "Мы сейчас находимся в стадии очень высокой неопределенности, невозможно спланировать даже на пару лет, а чего уж тут говорить про больший срок", - считает он.

В условиях дефицита систем хранения данных и серверов, необходимых для обеспечения работы государственных цифровых ресурсов возникает и проблема нехватки вычислительных мощностей, и это может привести к перебоям в работе ГИС. Бегтин убежден, что проблемы с серверами и софтом у госорганов вряд ли решатся в ближайшее время, "так что оптимизм пока неуместен".