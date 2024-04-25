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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

В Минцифры оценили долю Telegram в 10% российского мобильного трафика

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Мессенджер Telegram в структуре российского мобильного трафика занимает 10%, с февраля 2022 года он вырос в четыре раза, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Я смотрел, как у нас изменилась структура трафика за два года, если брать февраль 2022-го и февраль 2024-го. Мы понимаем, что TikTok у нас упал в структуре где-то в два раза, а Telegram вырос в четыре раза. Сейчас Telegram в мобильном трафике занимает 10%", - сказал Шадаев в четверг на конференции "Телеком будущего 2024".

Министр добавил, что VK вырос в 2,5 раза.

"Но главный бенефициар, у кого растет такими стремительными темпами трафик, - это Telegram", - сказал Шадаев.

Telegram Максут Шадаев Минцифры РФ
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