В Минцифры оценили долю Telegram в 10% российского мобильного трафика

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Мессенджер Telegram в структуре российского мобильного трафика занимает 10%, с февраля 2022 года он вырос в четыре раза, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Я смотрел, как у нас изменилась структура трафика за два года, если брать февраль 2022-го и февраль 2024-го. Мы понимаем, что TikTok у нас упал в структуре где-то в два раза, а Telegram вырос в четыре раза. Сейчас Telegram в мобильном трафике занимает 10%", - сказал Шадаев в четверг на конференции "Телеком будущего 2024".

Министр добавил, что VK вырос в 2,5 раза.

"Но главный бенефициар, у кого растет такими стремительными темпами трафик, - это Telegram", - сказал Шадаев.