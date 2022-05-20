Путин потребовал снизить риски использования иностранного ПО в экономике РФ

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин потребовал учитывать риски при использовании зарубежного софта и оборудования в ходе цифровизации российской экономики.

"Третья, ключевая задача - это кардинальное снижение рисков, связанных с использованием зарубежных программ, вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования", - сказал Путин в пятницу на заседании Совета безопасности РФ.

"Процессы цифровизации, которые сейчас активно идут в системе госуправления и российской экономики, а мы их запустили несколько лет назад, должны быть сегодня максимально защищены от любого потенциального негативного воздействия. И очевидный путь к реализации этой задачи - переход на отечественную технику, технологии, программы и продукты", - заявил президент.

При этом президент напомнил, что в соответствии с принятыми решениями с 2025 года использование зарубежных систем защиты информации будет вообще запрещено в РФ.

Таким образом, по его словам, "для укрепления технологического суверенитета России правительству необходимо за максимально короткое время создать современную российскую электронную компонентную базу".

"Мы об этом давно уже говорим, работаем самым активным образом. Надеюсь, что результат будет в ближайшее время", - сказал Путин.

Он потребовал разработать и внедрить свое технологическое оборудование, в том числе, необходимое для производства программно-аппаратных комплексов.

"Здесь нужно широко задействовать инструменты и ресурсы национальной программы "Цифровая экономика", - заявил президент.