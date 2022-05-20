Документ о госполитике в сфере инфобезопасности вскоре представят Путину для утверждения

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Совет безопасности РФ одобрил проект основ государственной политики в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"С учетом складывающейся ситуации Совет безопасности рассмотрел и одобрил проект основ государственной политики в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. В ближайшее время документ будет представлен президенту для утверждения", - сказал Патрушев, которого цитирует пресс-служба Совбеза РФ.

"В условиях экономического давления на нашу страну существенно снижается уровень доверия к программным средствам и оборудованию зарубежных производителей", - сказал Патрушев.

По его словам, на заседании Совбеза РФ рассмотрены дополнительные меры по предотвращению последствий новых внешних угроз в сфере использования IT-технологий.

"Современные угрозы информационной безопасности направлены на подрыв обороноспособности и обеспечения правопорядка, а также ухудшение социально-экономического положения и общественно-политической ситуации в России", - сказал Патрушев.

"Анонимность глобального информационного пространства, всячески поддерживаемая Вашингтоном, способствует неконтролируемому распространению вредоносного программного обеспечения и преступной деятельности международных кибергруппировок. К проведению компьютерных атак для нанесения экономического и политического ущерба нашей стране все чаще привлекаются финансово мотивированные странами Запада хакеры", - сказал секретарь Совбеза РФ.

"Для получения данных о применяемых способах и методах защиты объектов российской критической информационной инфраструктуры активно используются средства радиоэлектронной и компьютерной разведок стран НАТО", - сказал он.

"Повысить уровень защищенности критической информационной инфраструктуры предполагается путем применения отечественных информационных технологий", - заявил Патрушев.

По его словам, "усилия государства будут направлены на организацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе в области технологий искусственного интеллекта и квантовых вычислений".

Ранее на заседании Совбеза РФ Путин заявил, что с 2025 года использование зарубежных систем защиты информации будет запрещено в России. "Для укрепления технологического суверенитета России правительству необходимо за максимально короткое время создать современную российскую электронную компонентную базу", - сказал Путин.