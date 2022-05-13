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Twitter приостановит наем сотрудников в стремлении сократить расходы

Кроме того, компанию покинут два топ-менеджера

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Американская компания Twitter Inc., владеющая одноименной соцсетью, приостанавливает наем сотрудников в стремлении сократить расходы, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, главный исполнительный директор компании Параг Агравал объявил об этом, а также о неожиданном уходе двух топ-менеджеров в сообщении для сотрудников.

"С этой недели мы приостанавливаем основную часть набора новых сотрудников и замещений, за исключением критически важных для бизнеса ролей", - написал он. При этом Twitter не планирует масштабных увольнений, отметил CEO.

Компания также планирует сократить расходы на подрядчиков и консультантов, поездки и мероприятия, маркетинг, а также затраты на недвижимость и инфраструктуру и другие операционные расходы.

"Пожалуйста, продолжайте относиться к ресурсам Twitter так же, как к своим собственным, и строго управлять своим бюджетом, отдавая приоритет тому, что важнее всего", - написал Агравал.

Генеральный менеджер потребительского бизнеса Twitter Кайвон Бейкпур объявил в четверг в серии твитов, что Агравал попросил его уйти "после того, как сообщил мне, что хочет направить команду в другом направлении". При этом Бейкпур получил эту новость, когда он находился в отпуске по уходу за ребенком. Также компанию покинет Брюс Фальк, генеральный менеджер по доходам Twitter.

Действия Twitter являются еще одним признаком ухудшения ситуации в технологической отрасли, отмечает WSJ. За последнее время несколько компаний объявили о сокращении или замедлении темпов наращивания штатов и снижении затрат. Так, интернет-магазин автомобилей Carvana Co. заявил о намерении уволить 12% сотрудников. В прошлом месяце Robinhood Markets сообщила о сокращении штата на 9%.

Котировки акций Twitter снизились на 2,1% по итогам торгов в четверг. За последний год рыночная стоимость компании сократилась на 10% (до $35,2 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 4,4% за этот период.

Twitter находится в процессе продажи основателю Tesla. Как сообщалось, компания 25 апреля приняла предложение Илона Маска о покупке за $44 млрд.

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