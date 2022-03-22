BuzzFeed сократит штат на 1,7%

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Американская новостная интернет-компания BuzzFeed Inc ожидает снижения выручки в первом квартале, а также намерена сократить штат на 1,7%, сообщается в отчетности.

При этом главный редактор новостного отдела компании Марк Шуфс объявил о том, что покидает компанию.

Чистая прибыль BuzzFeed в 2021 году увеличилась примерно в 2,3 раза и составила $25,9 млн, однако это было обусловлено налоговыми льготами. Без их учета компания завершила год с чистым убытком в размере $528 тыс.

Шуфс заявил, что BuzzFeed предложит сотрудникам уволиться по собственному желанию, чтобы компания "могла быстрее повысить прибыльность", пишет Financial Times. В обращении к сотрудникам он отметил, что для достижения этой цели BuzzFeed потребуется вновь пойти на сокращение численности персонала, также ожидаются изменения "в редакционной направленности и структуре" компании.

По итогам прошлого года выручка компании выросла на 24% и составила $397,6 млн. Это значительно ниже прогнозов, отмечает FT. В июне прошлого года, готовясь к IPO, компания заявляла инвесторам, что ее выручка в 2021 году подскочит до $521 млн, в 2022 году – до $654 млн, в 2024 году – до $1,1 млрд.

BuzzFeed в первом квартале текущего года планирует добиться повышения выручки примерно на 30%. Однако показатель pro forma (с учетом результатов цифрового издания Complex Networks за предыдущий год), как ожидается, снизится на несколько процентов, говорится в отчетности компании.

Основатель и главный исполнительный директор BuzzFeed Джона Перетти в минувшем году заявлял о том, что фокусируется на "финансовой дисциплине", чтобы компания могла оправдать ожидания, а также стать стабильной и прибыльной. Но добиться этого не удалось, констатирует FT.

Акции BuzzFeed по итогам торгов в понедельник стоили $4,95 – вдвое меньше, чем при IPO компании в декабре прошлого года ($10,84). Рыночная стоимость компании сейчас находится ниже $660 млн.