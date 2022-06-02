Microsoft ухудшила прогноз на апрель-июнь из-за укрепления доллара

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Корпорация Microsoft ухудшила прогноз прибыли и выручки на четвертый финансовый квартал (завершится 30 июня) из-за укрепления доллара, снижающего доходы компании за рубежом.

Теперь Microsoft ожидает, что выручка в финквартале, завершающемся 30 июня, составит $51,94-52,74 млрд вместо ожидавшихся ранее $52,4-53,2 млрд.

Прогнозный диапазон для прибыли в расчете на акцию понижен до $2,24-2,32 с $2,28-2,35.

Котировки Microsoft падают на 3,2% в начале торгов в четверг. С начала года капитализация ИТ-гиганта сократилась на 21%, до $2,04 трлн.