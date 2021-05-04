Шведы чаще других европейцев платят банковскими картами

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Шведы чаще других жителей стран Европы используют для оплаты покупок банковские карты, показал опрос, проведенный среди 9000 европейцев по заказу оператора шведской платежной системы Klarna.

Предпочитают пользоваться картами 76% опрошенных шведов, 70% финнов и 67% норвежцев.

Только 38% жителей Германии сказали, что предпочитают платить картой, несмотря на рост расчетов картами во время пандемии, сообщает Deutsche Welle. 49% опрошенных жителей ФРГ чаще выбирают для оплаты наличные. При этом такой вид оплаты в супермаркетах предпочитают в основном женщины (52%), среди мужчин этот показатель равен 45%.

Примерно столько же противников банковских карт, как в Германии, проживают только в Австрии - 47%. В Швеции эта доля составляет всего 9%, в Финляндии - 15%.

Оплата при помощи смартфона (включая "умные часы", распознавание лица, отпечаток пальца) наиболее популярна в Австралии и Нидерландах (17%), а также в Великобритании (14%). В Германии такому виду оплаты отдают предпочтение около 9% жителей (7% женщин и 10% мужчин), причем наиболее высока популярность этого способа в возрастной группе 26-35 лет (16%).