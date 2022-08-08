Vista купит поставщика ПО для управления налогами Avalara за $8,4 млрд

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Американская инвестиционная компания Vista Equity Partners купит поставщика ПО для управления налоговыми выплатами Avalara Inc. за $8,4 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе Avalara, Vista заплатит $93,5 за акцию компании, что на 27% больше цены на закрытие торгов 6 июля - за день до появления первых сообщений в СМИ о потенциальной сделке.

Сделка будет профинансирована полностью наличными средствами Vista. Ее закрытие ожидается во втором полугодии.

Котировки акций Avalara падают на 3,6% на предварительных торгах. С начала года капитализация компании упала на 26%.