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Шадаев заявил о заинтересованности в том, чтобы ЦОДы в РФ "уходили под землю"

Размещение центров обработки данных предпочтительнее на территории России, а не за границей, сказал глава Минцифры

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Размещение центров обработки данных (ЦОД) предпочтительнее на территории РФ, а не за границей, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Выбирая между двумя историями: переезд за границу или уход под землю, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы они (ЦОДы - ИФ) уходили под землю, а не релоцировались", - сказал Шадаев в четверг на CNews Forum 2026.

Ранее несколько ЦОДов крупных технологических компаний подверглись атакам украинских беспилотников.

Максут Шадаев Минцифры РФ
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Шадаев заявил о заинтересованности в том, чтобы ЦОДы в РФ "уходили под землю"

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