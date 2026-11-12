Акции Nvidia подешевели на 8,6% на сообщениях о вероятном увольнении CEO

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Котировки акций Nvidia Corp. упали на 8,6% по итогам дополнительной сессии в среду после того, как The Wall Street Journal сообщила о подготовке компании к увольнению главного исполнительного директора Дженсена Хуана.

С начала этой неделе бумаги подешевели на 15% после того, как чипмейкер объявил о начале внутреннего расследования связей Хуана с предпринимательницей китайского происхождения, которую подозревают в работе на разведку КНР.

В соответствии с уставом Nvidia, Хуан может быть смещен с должности "с указанием или без указания причин" большинством голосов членов совета директоров. В совет входят 11 человек. Все они, за исключением самого Хуана, считаются независимыми директорами.

Совет директоров провел заседание вечером 11 ноября, западные СМИ пока не сообщили о его итогах.

Информация о том, что американские спецслужбы проверяют предпринимательницу Элис Хуан (однофамилица) в связи с возможным содействием в поставках чипов Nvidia китайским компаниям, спровоцировала цепную реакцию. На Уолл-стрит возникли вопросы к системе корпоративного управления Nvidia и поведению самого Дженсена Хуана. Совет директоров инициировал внутреннее расследование с привлечением сторонних юристов, а законодатели начали настаивать на ужесточении ограничений на экспорт чипов в Китай.

The New York Times 11 ноября сообщила, что у Хуана был еще один внебрачный роман - с одной из сотрудниц руководящего звена, которая находилась в его прямом подчинении. По информации издания, ссылающегося на пять источников из числа сотрудников компании, речь идет о вице-президенте Nvidia Кимберли Пауэлл, которая отвечала за бизнес в сфере здравоохранения.

У 63-летнего Хуана, который владеет около 3,6% акций Nvidia, нет очевидного преемника. Его возможный уход создаст управленческий вакуум в компании с рыночной капитализацией около $4 трлн. Он был одним из основателей компании и за более чем три десятилетия превратил Nvidia в одного из крупнейших поставщиков чипов, которые лежат в основе глобального бума искусственного интеллекта и технологического противостояния между США и Китаем.