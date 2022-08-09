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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

В Узбекистане объявлен конкурс на создание национальной соцсети

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Министерство инновационного развития Узбекистана объявило конкурс на создание национальной социальной сети международного уровня. У участников конкурса будет год на создание проекта.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 1 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

В Узбекистане уже делались попытки создать собственную социальную сеть или мессенджер. Сообщалось о существовании 38 национальных соцсетей, однако они так и не стали массовыми. При этом в стране популярны Facebook (информационный ресурс запрещенной в России за экстремизм организации), "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджер Telegram.

Узбекистан Министерство инноваций
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