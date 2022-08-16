Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

РКН требует от Google восстановить видеоролики на YouTube-канале посольства РФ в Британии

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) потребовал от Google LLC незамедлительно снять наложенные ограничения с YouTube-канала посольства России в Великобритании и Северной Ирландии и восстановить доступ к ранее удаленным материалам.

"Роскомнадзор считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении указанного YouTube-канала и требует незамедлительно восстановить доступ к удаленным видеозаписям, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения дискриминационных мер", - говорится в сообщении ведомства.

По мнению РКН, такие меры являются "грубой попыткой ограничения информационной работы посольства РФ, в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней".

"С апреля 2020 года Роскомнадзор выявил более 80 подобных актов цензуры в отношении российских YouTube-каналов", - отмечается в сообщении.

В ведомстве заявили, что "видеохостинг, принадлежащий американской ИТ-корпорации Google, занимает ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России".

"Площадка демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент, а также на системной основе ограничивает доступ к контенту российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей", - говорится в сообщении.

Google YouTube Великобритания Роскомнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор предупредил о рассылке фальшивых писем якобы от госорганов

Крупнейшая в США криптовалютная биржа Coinbase получила квартальный убыток

Минцифры опровергло планы собирать биометрию граждан для ЕБС без их согласия

Минцифры опровергло планы собирать биометрию граждан для ЕБС без их согласия

В Узбекистане объявлен конкурс на создание национальной соцсети

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });