РКН требует от Google восстановить видеоролики на YouTube-канале посольства РФ в Британии

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) потребовал от Google LLC незамедлительно снять наложенные ограничения с YouTube-канала посольства России в Великобритании и Северной Ирландии и восстановить доступ к ранее удаленным материалам.

"Роскомнадзор считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении указанного YouTube-канала и требует незамедлительно восстановить доступ к удаленным видеозаписям, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения дискриминационных мер", - говорится в сообщении ведомства.

По мнению РКН, такие меры являются "грубой попыткой ограничения информационной работы посольства РФ, в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней".

"С апреля 2020 года Роскомнадзор выявил более 80 подобных актов цензуры в отношении российских YouTube-каналов", - отмечается в сообщении.

В ведомстве заявили, что "видеохостинг, принадлежащий американской ИТ-корпорации Google, занимает ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России".

"Площадка демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент, а также на системной основе ограничивает доступ к контенту российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей", - говорится в сообщении.