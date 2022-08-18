В правительстве Эстонии сообщили о масштабных, но незамеченных кибератаках

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В среду сайты госучреждений и частных предприятий Эстонии подверглись самым масштабным с 2007 года кибератакам, сообщил в четверг заместитель вице-канцлера по цифровому развитию Министерства экономики и коммуникаций Луука Кристьян Ильвес. Об этом сообщает BNS.

Чиновник добавил, что при этом DDoS-атаки были неэффективными, сайты оставались полностью доступными в течение дня, за некоторыми краткими и незначительными исключениями.

"В Эстонии это нападение осталось практически незамеченным", - отметил Ильвес.

Как сообщает BNS, в течение суток CERT-EE выявил 24 зараженных вредоносными программами веб-сайта и сервера, через которые предпринимались попытки атаковать и заражать устройства эстонских интернет-пользователей. Мониторингом обнаружены 137 зараженных вредоносных программ.

Кроме того, передает агентство, прошлой ночью было совершено 12 DDoS-атак на различные государственные учреждения или их сайты. 4 DDoS-атаки были предприняты на организации частного сектора, однако за ними также прослеживается желание атаковать ту или иную государственную службу.

BNS также сообщает о восьми фишинговых страницах, которые пытались получить информацию об электронной почте и банковских счетах.