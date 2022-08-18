Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:39

В правительстве Эстонии сообщили о масштабных, но незамеченных кибератаках

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В среду сайты госучреждений и частных предприятий Эстонии подверглись самым масштабным с 2007 года кибератакам, сообщил в четверг заместитель вице-канцлера по цифровому развитию Министерства экономики и коммуникаций Луука Кристьян Ильвес. Об этом сообщает BNS.

Чиновник добавил, что при этом DDoS-атаки были неэффективными, сайты оставались полностью доступными в течение дня, за некоторыми краткими и незначительными исключениями.

"В Эстонии это нападение осталось практически незамеченным", - отметил Ильвес.

Как сообщает BNS, в течение суток CERT-EE выявил 24 зараженных вредоносными программами веб-сайта и сервера, через которые предпринимались попытки атаковать и заражать устройства эстонских интернет-пользователей. Мониторингом обнаружены 137 зараженных вредоносных программ.

Кроме того, передает агентство, прошлой ночью было совершено 12 DDoS-атак на различные государственные учреждения или их сайты. 4 DDoS-атаки были предприняты на организации частного сектора, однако за ними также прослеживается желание атаковать ту или иную государственную службу.

BNS также сообщает о восьми фишинговых страницах, которые пытались получить информацию об электронной почте и банковских счетах.

Эстония CERT-EE Луука Кристьян Ильвес Минэкономики
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости

Аналитики ждут спада поставок смартфонов в Россию на 35% в 2022 году

Роскомнадзор предупредил о рассылке фальшивых писем якобы от госорганов

Крупнейшая в США криптовалютная биржа Coinbase получила квартальный убыток

Минцифры опровергло планы собирать биометрию граждан для ЕБС без их согласия

Минцифры опровергло планы собирать биометрию граждан для ЕБС без их согласия

В Узбекистане объявлен конкурс на создание национальной соцсети

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });