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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Большинство россиян уверены, что роботы не заменят их в работе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Более 60% соотечественников уверены, что роботы не смогут их заменить, однако четвертая часть россиян полагают, что это возможно, но не в ближайшем будущем, свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Лабораторией Касперского".

При этом, согласно исследованию, в случае, если роботы победят, треть опрошенных граждан намерены переквалифицироваться на работу в другой области или получить образование по новой специальности. 14% респондентов заявили, что совсем перестанут работать.

Среди областей, в которых, по мнению респондентов, роботы всё же вытеснят людей, лидирует промышленность и производство (73%), на втором месте — логистика и доставка (46%), на третьем — сельское хозяйство (33%). Возможность замены роботами журналистов и блогеров допускают 6% опрошенных.

В ходе опроса почти 70% женщин соглашались, что использование технологий автоматизации в некоторых сферах может в перспективе привести к безработице и падению уровня жизни. Среди мужчин такого мнения придерживаются 56%.

"Уже давно идут разговоры о том, что роботы рано или поздно заменят людей во многих сферах. Пока это в большей степени по-прежнему только обсуждения. Как показал наш опрос, часть респондентов здраво рассуждают, что в случае необходимости смогут либо переучиться, либо найти другую работу. Далеко не всё, что умеет человек, можно перепоручить машинам", — отметила Анна Кулашова, управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ.

В опросе приняли участие 1008 человек по России. Исследование проводилось в июле 2022 года.

Лаборатория Касперского
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