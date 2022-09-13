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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

OneWeb подписала соглашение с Arianespace о запуске своих интернет-спутников

OneWeb подписала соглашение с Arianespace о запуске своих интернет-спутников
Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Британская компания OneWeb подписала соглашение с французской Arianespace о запусках с помощью ракет последней своих интернет-спутников, говорится в пресс-релизе Arianespace.

"После приостановки запусков (спутников) OneWeb в марте 2022 года OneWeb и Arianespace достигли соглашения, в соответствии с которым ... запуски могут быть возобновлены в будущем", - говорится в сообщении. Условия соглашения не разглашаются.

24 февраля в США и Евросоюзе сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. В ответ на европейские санкции глава "Роскосмоса" объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов. OneWeb отказалась от запуска спутников с Байконура 3 марта. Ранее планировалось, что "Роскосмос" в 2022 году выполнит около 20 запусков спутников OneWeb с помощью российских ракет.

4 марта прежний глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил прекратить подготовку на Байконуре к запуску ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb. По его словам, решение принято исходя из того, что "компания OneWeb не подчинилась нашим законным требованиям предоставить необходимую информацию об использовании или неиспользовании системы в военных целях в интересах Пентагона и военных ведомств стран-членов НАТО".

В конце марта OneWeb договорилась со SpaceX о запуске на орбиту своих спутников, а в апреле - с New Space India.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов "Байконур", "Восточный", а также Куру во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

В настоящее время на низкой околоземной орбите находятся 428 спутников OneWeb, что составляет 66% от общего числа аппаратов, которые должны войти в полномасштабную группировку.

OneWeb Arianespace Великобритания Франция Роскосмос
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