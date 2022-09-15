VK интегрирует свои сервисы онлайн-коммуникаций в систему "Моя школа"

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Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - VK будет интегрировать свои сервисы онлайн-коммуникаций в федеральную государственную информационную систему (ФГИС) "Моя школа", сообщает пресс-служба компании в четверг.

Соответствующее соглашение заключили Минпросвещения РФ, Минцифры РФ и VK. Документ подписали министр просвещения Сергей Кравцов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и генеральный директор VK Владимир Кириенко.

"VK Мессенджер, VK Звонки и Почта Mail.ru будут использоваться в школах и колледжах. Компания VK обеспечивает развитие и функционирование сервисов. Минпросвещения России будет отвечать за обучение и консультации пользователей информационных систем. Минцифры отвечает за техническую интеграцию отдельных сервисов во ФГИС "Моя школа", - говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что сотрудничество сторон позволит школам упростить переход на российские сервисы онлайн-коммуникаций в рамках внедрения ФГИС "Моя школа", а у всех участников появится альтернатива зарубежным мессенджерам.

ФГИС "Моя школа" - это единая "витрина данных" для учителя, ученика и родителя. В ней можно проверить расписание и домашние задания, пройти диагностику и определить свой уровень знаний, а также общаться с одноклассниками и преподавателями.