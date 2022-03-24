Готовится создание федеральной государственной информсистемы "Моя школа"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Минцифры подготовило проект постановления правительства о создании федеральной государственной информационной системы "Моя школа". Соответствующий документ опубликован на портале нормативных актов.

Предполагается, что система, созданная в рамках эксперимента Минпросвещения по созданию цифровой образовательной среды, будет передана в ведение Минцифры и включена в состав инфраструктуры электронного правительства.

Как пояснили "Интерфаксу" в Минцифры, создание системы поможет решить проблему использования в школах иностранного программного обеспечения, ставшего недоступным из-за санкций.

Из документа следует, что Минпросвещения до 31 мая 2022 года должно обеспечить передачу Минцифры прав на использование информационной системы Минпросвещения, в том числе права на ее модификацию. Система "Моя школа" должна быть включена в состав инфраструктуры электронного правительства, при этом Минцифры будет выступать оператором системы, а Минпросвещения - ее функциональным заказчиком.

Как говорится в пояснительной записке к документу, система создается в целях модернизации и развития системы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, для эффективной информационной поддержки органов и организаций системы образования и граждан при реализации основных общеобразовательных программ, обеспечения возможности внедрения и использования цифровой образовательной среды, а также создания условий для цифровой трансформации системы образования.

"Создание системы "Моя школа" направлено, в том числе, на решение проблемы использования подавляющим большинством образовательных организаций иностранного программного обеспечения и сервисов, которые становятся недоступными в связи с санкциями со стороны зарубежных компаний и иностранных государств", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры.

В рамках системы должны появиться унифицированный сервис электронных журналов и дневников, сервисов для приема в образовательные организации, управления образовательными процессами, включая корректировку учебных планов и составление расписания занятий.

Помимо этого, предлагается создать электронный сервис по организации питания обучающихся и профильные сетевые образовательные сообщества. Также "Моя школа" должна повысить доступность учебных материалов, обеспечить проведение профилактической работы с обучающимися и коммуникаций пользователей, в том числе в режиме ВКС.

Планируется, что "Моя школа" будет увязана с региональными информационными системами в сфере общего и среднего профессионального образования на основе единых требований Минпросвещения.

В Минцифры уточнили, что в рамках системы будет функционировать библиотека контента, в которой размещается контент образовательного и воспитательного характера, прошедший проверку содержания на соответствие образовательным стандартам.

При этом образовательный контент, разрабатываемый Минпросвещения, не дублирует содержание учебников по предметам, а является дополнительным образовательным материалом, который используется педагогами при проведении уроков, включая создание унифицированного сервиса электронных журналов и дневников с возможностью интеграции с действующими региональными системами. "Такое решение позволит не только обеспечить указанными сервисами регионы, в которых они не созданы, но и автоматизировать проведение анализа качества образования и своевременно оказывать методическую помощь педагогическим работникам и образовательным организациям в случае выявления такой необходимости", - отметили в ведомстве.

Эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды проводится в 14 регионах России с сентября 2020 года. Предполагалась, что в рамках него будет отработан перечень материально-технических условий для цифровизации школ, а также создана государственная информационная система "Моя школа". В министерстве просвещения тогда подчеркивали, что речь идет не о замене очного образования дистанционным, а об "использовании в очном образовательном процессе некоторых элементов цифровых программ".