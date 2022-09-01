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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

В школах России не будут отказываться от традиционных учебников в пользу электронных

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ не намерено отказываться от печатных учебников и заменять их на электронные, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, все электронные ресурсы создаются для дополнения традиционной системы обучения, а также для того, чтобы дать учителям больше возможности для повышения качества образования.

"Здесь должен быть комплексный подход, мы советуется и с Роспотребнадзором, и медицинскими работниками, чтобы все нормы, которые предписаны, соблюдались", - добавил Кравцов.

Минпросвещения Сергей Кравцов
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